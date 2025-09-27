A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Grávida, Júlia é ameaçada por homens que querem vingar-se de Alex

Exclusivo «A Fazenda»: Grávida, Júlia é ameaçada por homens que querem vingar-se de Alex
Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) nega a Leonor (Dalila Carmo) estar nervosa que venham atrás dela por causa de Alex (Rodrigo Tomás) , referindo terem um polícia à porta. Ambas olham aflitas para os dois homens a aproximarem-se delas pelas traseiras da casa. Homens dizem a Júlia que ela mentiu sobre já não ser namorada de Alex, impondo ameaçadores que ela lhes diga já onde ele está. Júlia e Leonor olham em pânico para os homens.

Júlia repreende furiosa Alex por a ter metido nos problemas dele com o perigoso homem que anda atrás dele. Júlia recusa a Alex que ele se entregue ao alemão, dizendo que não quer que o seu filho nasça sem pai. Polícia interrompe a conversa para avisar Júlia que Ary está ali para falar com ela. Júlia desliga a chamada, ficando a olhar abismada para Ary. Alex pede desculpa a Júlia por a ter metido nos seus problemas, mas promete fazer tudo para que não lhe aconteça nada, sugerindo que pode entregar-se ao alemão. Sorri emocionado por Júlia dizer não querer isso por ele ser o pai do seu filho. Alex fica em choque por perceber que Ary (Isaac Alfaiate) acabou de chegar para falar com Júlia.

Recorde-se que o Alex acabou de sair da prisão:

