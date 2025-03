Exclusivo «A Fazenda»: Gustavo é apanhado por Eva, Joel e Nadir

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) diz a Gustavo (Nuno Pardal) que mesmo que Joel (João Jesus) não queira assumir publicamente ser filho dela, querer que ele tenha direito aos seus bens. Gustavo disfarça o seu ar contrariado.

Zulmira (Helena Isabel) diz a Becas que está a ser tão simpática com ela por já saber o que se passou, mas acaba por calar-se por Gustavo chegar.

Gustavo diz a Becas que nunca poderá pôr Joel como seu herdeiro sem reconhecimento da paternidade, sendo melhor ela desistir daquilo. Becas diz que tal está fora de questão, deixando Gustavo tenso.

Gustavo fica aflito por receber chamada de uma freira da Missão a dizer querer falar com ele sobre Joel, acabando por concordar encontrar-se com ela. Nadir (Sharam Diniz), a disfarçar a voz, diz a Gustavo que a irmã Feliciana lhe contou tudo sobre a história de Joel antes de falecer, marcando encontro com ele na Missão.

Nadir confirma a Eva (Margarida Corceiro) e Joel que Gustavo caiu na armadilha. Gustavo estaca tenso ao perceber que é Nadir quem está ali vestida de freira. Joel e Eva aproximam-se a olhar sérios para Gustavo.

Gustavo acaba por admitir a Joel que já sabia que ele era filho de Becas, mas avisa-o que não se vai deixar intimidar por ele, apesar de Joel lhe dizer que vai fazer queixa a Becas que ele lhe escondeu isso, dizendo ter provas deixadas pela irmã Feliciana. J

oel esboça ar frustrado por Gustavo não ter caído no bluff. Becas conta a Gustavo que está intrigada sobre Zulmira lhe ter dito que já sabia por que ela gostava tanto de Joel, podendo já saber que ele é seu filho. Gustavo reage agressivamente a dizer a Becas estar farto daquela história. Becas pede-lhe desculpa.

Gustavo permanece tenso. Joel diz a Eva que tem de arranjar uma maneira de Gustavo pensar que ele tem mesmo documentos que provam que ele sabia da sua existência para ele ter de acabar por assumir a Becas a verdade.