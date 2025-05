Exclusivo «A Fazenda»: Gustavo esconde um vício

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) conta a Alba (São José Correia) que Esmeralda e Svetlana montaram um esquema de jogo ilegal no D-Lícia, mas estar pouco receptivo a alinhar por não querer problemas com máfias de leste. Fica atónito por Alba dizer que ele devia aceitar por precisarem de dinheiro para ajudarem Duarte. Miguel disfarça a Alba que o seu investigador continua a procurar Duarte.

Esmeralda (Julie Sergeant) diz a Miro que esteve a falar com Svetlana e decidiram aumentar a comissão dele para dez por cento para ele começar a trabalhar com elas. Miro olha-a tentado.

Svetlana dá as boas-vindas a Miro, agora que ele vai começar a trabalhar com elas, mas avisa-o ir estar atenta a ele. Miro engole em seco. Svetlana, Miro e Esmeralda observam Gustavo a jogar póquer, com Miro a contar que Gustavo tem muito dinheiro por ser casado com Becas. Gustavo (Nuno Pardal) perde uma jogada, esboçando ar irritado.

Relembre-se que Gustavo tem poderes totais para mexer no dinheiro de Becas: