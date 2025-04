Exclusivo «A Fazenda»: Ivandro é atacado sem só nem piedade

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) diz a Eva ir ver de Silas.

Ivandro entra em casa de Silas, perguntando-lhe se está pronto para falar. É agredido de surpresa por Svetlana, caindo redondo no chão. Svetlana dá ordens aos seus capangas para levarem dali Silas sob o olhar preocupado de Miro.

Eva olha preocupada para Ivandro a entrar com sangue na cabeça, com este a contar-lhe que foi atacado e levaram Silas, dizendo duvidar que mais alguma vez o vejam.

Eva diz a Ivandro que conseguiu que Leonardo falasse sobre a burla de que foi alvo, mas o que ele lhe contou não é o que eles estavam à espera.

Miguel (Diogo Infante) entrega dinheiro a Miro (Pedro Hossi) pela operação do rapto de Silas, negando poder contar-lhe o que se está a passar. Miguel diz a Miro que Malheiros está lá no escritório, podendo ir falar com ele. Miro entrega a Esmeralda (Julie Sergeant) o pagamento pelo serviço do rapto de Silas.

Esmeralda diz-lhe sedutora que a oferta de trabalharem juntos se mantém. Miro viralhe costas a recusar. Esmeralda fica a suspirar apaixonada.