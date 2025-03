Exclusivo «A Fazenda»: Jessica alinha no plano de Mafalda e trama a própria mãe

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) traz Jessica (Camy Ribau) a ver Eduardo (Diogo Amaral), que assevera terminantemente à filha que foi tramado com a droga no carro. Eduardo promete a Jessica ir apoiá-la em tudo, Jessica olha-o emocionada. Jessica, dizendo a Mafalda ter ficado convencida da inocência de Eduardo, refere estar disponível para tudo o que for preciso para ajudar o pai. Mafalda fica pensativa.

Mafalda termina uma chamada, dizendo a Jessica que Vânia (Maya Booth) está a preparar-se para fugir, o que vem comprovar que ela tramou mesmo Eduardo. Mafalda diz a Jessica haver uma maneira de ajudarem Eduardo se ela estiver disposta a colaborar. Jessica assente de pronto. Vânia olha surpresa para Jessica a pedir-lhe para voltar para casa, dizendo ter percebido que afinal é mesmo Eduardo o vilão naquela história. Vânia quebra a dizer a Jessica que pode ficar com ela.

Recorde-se que Eduardo está a ser acusado de ter atropelado um homem, sendo que foi Vânia que cometeu o crime: