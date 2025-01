Exclusivo «A Fazenda»: Joel admite saber do segredo de Gaspar

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) acaba por revelar a Eva (Margarida Corceiro) que foi raptado por Gaspar (Nuno Lopes), que o fez prometer que ocultava a sua morte para ele poder fugir com Leonor (Dalila Carmo). Eva bate irritada em Joel por ele lhe ter escondido tudo aquilo. Eva questiona-o se sabe onde está Leonor. Joel anui. Joel olha incrédulo para Gaspar, que lhe explica que teve de simular a sua morte para poder cumprir o sonho de fugir com Leonor, salientando que se ficasse mais tempo com Lukenia (Rita Cruz) ela acabaria por matá-lo por envenenamento. Nadir (Sharam Diniz) confirma as palavras dele. Joel esboça ar hesitante a ouvir Gaspar a pedir-lhe que continue a ocultar que ele está vivo.

Joel abraça Eva a tentar acalmá-la por Miguel (Diogo Infante) ter ido no encalço de Leonor e Gaspar, tendo muito receio do que ele lhes possa fazer. Talu (Evandro Gomes) fica furioso com Joel por ele admitir que já sabia que Gaspar estava vivo. Eva acalma Talu a dizer que o maior problema agora é Miguel ter ido atrás dele e de Leonor, podendo acontecer algo grave.