Exclusivo «A Fazenda»: Joel agride Talu e foge deixando-o inconsciente num incêndio

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) fala com Zuri (Madalena Aragão) ao telemovel, não repara que alguém o segue. Entra no barracão.

Joel (João Jesus) vem ter com Talu a avisá-lo para se manter longe de Eva (Margarida Corceiro). Talu responde que é ele quem faz o que for preciso para ficar com ela, incitando-o a provar como pretende afastá-lo de Eva. Joel perde a cabeça e agride Talu. Um candeeiro cai ao chão, propagando fogo no local. Joel foge, deixando Talu inconsciente no meio das chamas.

O que acontece depois disto?

Recorde-se que Joel e Talu já foram muito amigos, mas agora são inimigos: