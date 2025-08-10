A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:02
Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece
Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) diz a Eva (Margarida Corceiro) estar cheio de vontade de passar a noite com ela, mas Eva diz ao seu amado para ser paciente, precisando de aguentarem mais um pouco até Joel (João Jesus) os levar a Duarte (Cláudio de Castro). Despedem-se com um beijo apaixonado.

Talu segue com ar apaixonado para a rua. Joel revela-se, hesitando furioso em ir atrás dele, mas acaba por não o fazer. 

 Talu acaba por assumir a Gaspar (Nuno Lopes) estar de novo com Eva, e já saber do vídeo que Lukenia tem contra ela, que usou para impedi-la de casarem-se. Gaspar olha-o aflito.

Gaspar assente comprometido a Talu ter sido para proteger Eva, mesmo não lhe sendo ela nada, que entregou a sua fortuna a Lukenia. Gaspar fica atónito por Talu lhe contar que descobriram que Joel anda a manter Duarte escondido para a chantagem contra Eva não cair, tendo sido Joel quem o deixou para morrer no incêndio ali na lavra. Gaspar promete a Talu não deixar que Joel faça mal a Eva.

Recorde-se que Joel deixou Talu entregue à morte, no incêncio, e está a fazer-se de vítima:

