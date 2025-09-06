A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Joel assume à polícia que é cúmplice de Eva no acidente com Duarte

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:03
Exclusivo «A Fazenda»: Joel assume à polícia que é cúmplice de Eva no acidente com Duarte - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) olha preocupada para Joel (João Jesus) a admitir que vai lutar para voltar para Eva (Margarida Corceiro), agora que Talu (Evandro Gomes) ficou fora de jogo. Lukenia (Rita Cruz) diz a Becas que devia ajudar Joel a ficar com Eva, referindo que com esforço as coisas se conseguem. Lukenia recebe uma mensagem que a deixa preocupada. Joel anuncia a Becas que vai voltar para o lodge, por que além de não querer conviver naquela casa com Talu, isso lhe vai permitir estar mais perto de Eva. Becas reitera ao filho não ver futuro naquela relação, mas Joel vinca que se Eva não ficar consigo, não vai ficar com mais ninguém. Becas olha-o melindrada. 

 Joel fica apreensivo por Becas admitir que a gravidez de Zuri (Madalena Aragão) é falsa, dizendo que Talu vai acabar tudo com ela e voltar para Eva quando descobrir a verdade. Becas insiste com Joel para esquecer Eva, mas este vinca descontrolado que a ama e quer ficar com ela. Becas fica preocupada.

 Joel entra no quarto de Eva, ficando a olhá-la de expressão apaixonada e obsessiva de quem está disposto a tudo para não a perder. Barroso grava o depoimento de Eva, que assegura que nunca teve intenções de empurrar Duarte (Cláudio de Castro) para o rio, somente tendo querido defender Júlia dele. Joel assume a Barroso que foi cúmplice de Eva no encobrimento do incidente, mas vinca que o criminoso ali é Duarte e não Eva. Zulmira fica furiosa por Becas ter vindo ao lodge para falar com Joel, empurrando-a a dizer que ela não é ali bem-vinda. Becas e Zulmira ficam aflitas por Alba lhes contar que Joel foi à polícia dizer que foi cúmplice de Eva no crime contra Duarte.

 Joel diz a Eva não se arrepender de ter dito na polícia que a ajudou a encobrir o incidente com Duarte por acreditar na justiça de ela ser inocentada. Joel não resiste a beijar Eva, que fica furiosa com ele a acusá-lo de querer aproveitar-se dela estar mais frágil. Joel sai constrangido.

A Fazenda

A Fazenda: Talu ou casa com Zuri ou Eva vai parar à prisão

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Joel está em liberdade

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Lukenia mostra a Talu o vídeo que incrimina Eva e chantageia-o

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Lukenia está em fuga

A Fazenda
Ontem

Há novas informações em «A Fazenda»: «Foi a Lukenia. Bate tudo certo»

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Ontem
1

Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”

qua, 6 ago
2

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
3

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia descobre o resultado do teste de ADN... e não é o esperado

A Fazenda
sex, 29 ago
4

As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

Ontem
5

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

A Protegida
seg, 11 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

A Fazenda
qui, 4 set

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

A Protegida
Ontem

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Ontem

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
Ontem

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa

Hoje

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Quero é Viver
Ontem

Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

Ontem

As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

Ontem

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
Ontem

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN