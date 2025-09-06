Exclusivo «A Fazenda»: Joel assume à polícia que é cúmplice de Eva no acidente com Duarte

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) olha preocupada para Joel (João Jesus) a admitir que vai lutar para voltar para Eva (Margarida Corceiro), agora que Talu (Evandro Gomes) ficou fora de jogo. Lukenia (Rita Cruz) diz a Becas que devia ajudar Joel a ficar com Eva, referindo que com esforço as coisas se conseguem. Lukenia recebe uma mensagem que a deixa preocupada. Joel anuncia a Becas que vai voltar para o lodge, por que além de não querer conviver naquela casa com Talu, isso lhe vai permitir estar mais perto de Eva. Becas reitera ao filho não ver futuro naquela relação, mas Joel vinca que se Eva não ficar consigo, não vai ficar com mais ninguém. Becas olha-o melindrada.
Joel fica apreensivo por Becas admitir que a gravidez de Zuri (Madalena Aragão) é falsa, dizendo que Talu vai acabar tudo com ela e voltar para Eva quando descobrir a verdade. Becas insiste com Joel para esquecer Eva, mas este vinca descontrolado que a ama e quer ficar com ela. Becas fica preocupada.
Joel entra no quarto de Eva, ficando a olhá-la de expressão apaixonada e obsessiva de quem está disposto a tudo para não a perder. Barroso grava o depoimento de Eva, que assegura que nunca teve intenções de empurrar Duarte (Cláudio de Castro) para o rio, somente tendo querido defender Júlia dele. Joel assume a Barroso que foi cúmplice de Eva no encobrimento do incidente, mas vinca que o criminoso ali é Duarte e não Eva. Zulmira fica furiosa por Becas ter vindo ao lodge para falar com Joel, empurrando-a a dizer que ela não é ali bem-vinda. Becas e Zulmira ficam aflitas por Alba lhes contar que Joel foi à polícia dizer que foi cúmplice de Eva no crime contra Duarte.
Joel diz a Eva não se arrepender de ter dito na polícia que a ajudou a encobrir o incidente com Duarte por acreditar na justiça de ela ser inocentada. Joel não resiste a beijar Eva, que fica furiosa com ele a acusá-lo de querer aproveitar-se dela estar mais frágil. Joel sai constrangido.