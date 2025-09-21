Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) conta a história da sua vida a Joel (João Jesus), dizendo que tudo de desmoronou quando ele foi raptado, revelando pela primeira vez ao filho que Jorge (Heitor Lourenço), o pai dele, a culpou de tudo e a deixou com o pretexto de prosseguir a carreira de médico em África.
Becas diz que depois disso conheceu Gustavo (Nuno Pardal), que afinal somente se casou com ela por interesse e no fim tentou matá-la. Joel abre surpreso a porta a Jorge.
Jorge desconstrói a Joel a narrativa de Becas de ele a ter deixado por a culpar pelo seu desaparecimento, dizendo que infelizmente Becas decidiu abortar o filho que iam ter logo após ele ter desaparecido, e preferiu mergulhar no álcool para esquecer os problemas, tendo acabado por se divorciarem. Joel diz ao pai haver um motivo forte para Becas ter voltado a beber.
Joel conta a Jorge que Gustavo está sob suspeita de ter mandado matar Becas em Angola. Jorge diz a Joel para tentar perceber bem se Becas não está a confundir as coisas por ela ter uma visão turva da realidade. Becas surge a acusar Jorge de estar a tentar meter Joel contra ela. Becas e Jorge discutem à frente de Joel a esgrimirem os motivos de se terem divorciado, com Becas a defender que ele a culpava de tudo, e Jorge a dizer que foi ela quem se afastou dele por causa do álcool. Joel decide não ficar mais ali a assistir àquilo, saindo disparado.
