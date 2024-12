Exclusivo «A Fazenda»: Joel é atacado e corre risco de vida

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) olha tensa para Márcia a pedir-lhe para falar com ela sobre o suposto problema de saúde mental de Júlia (Kelly Bailey). Eva (Margarida Corceiro) sorri por Joel (João Jesus) lhe dizer ter a certeza que o povo da comunidade vai acabar por aceitá-la depois da doação que ela fez para a festa. Daniela prepara-se para contar a Márcia o que sabe sobre Júlia quando Ivandro (Vitor Hugo) surge a cavalo, que se empina descontrolado para elas.

Joel tenta ajudar Daniela e Márcia para elas não serem atingidas pelo cavalo, acabando por levar um grande coice, caindo inanimado no chão. Ivandro diz a Eva que o cavalo se descontrolou. Ary (Isaac Alfaiate) e Januário (Hoji Fortuna) olham aflitos para Joel.

Eva, Ary e Januário entram apressados no posto com Joel, dizendo a Sílvia que ele precisa de cuidados urgentes. Sílvia diz-lhes que Nadir (Sharam Diniz) está fora, podendo falar com o Dr. Mendonça. Januário sai disparado para ir buscar o médico. Ary está paralisado de choque.

Talu (Evandro Gomes) pergunta a Eva o que aconteceu para Joel ter sido atingido pelo cavalo de Ivandro. Eva, que percebeu claramente que Ivandro queria atacar Daniela e Márcia, cala-se sem contar a verdade. Talu permanece desconfiado.

Eva vê Ivandro a picar o cavalo para que este ataque Daniela e Márcia.

Mendonça analisa Joel, dizendo a Eva e Talu que em princípio ele não tem lesões graves, somente tendo deslocado o ombro. Daniela entra a dizer saber o que se passou para aquilo ter acontecido.

Daniela conta a Ary de Júlia ser bipolar, e estava prestes a contar isso a Márcia quando Ivandro as atacou com o cavalo, a cumprir as suas funções de agora ser o guarda-costas de Júlia. Ary olha-a chocado.

Ary confronta Júlia sobre ter mandado Ivandro atacar Daniela para ela não contar a Márcia da sua doença, ficando chocado por perceber que é mesmo verdade. Júlia esquiva-se a negar ter algum problema. Ary agarra-a, mas Samuel interrompe a discussão a proteger Júlia. Ary sai magoado.

Talu conta a Eva que Ivandro se desculpou que o seu cavalo se descontrolou com uma cobra, Eva assente vaga. Joel acorda, chamando por Constança. Eva explica a Talu que Constança é a ex-namorada de Joel. Talu faz sinal a Eva para falarem. Talu diz enciumado a Eva como pode estar com Joel quando ele esteve com a ex-namorada. Eva riposta não ter de lhe dar satisfações. Olham-se com atração. Estão prestes a beijar-se quando Zulmira (Helena Isabel) interrompe o momento a perguntar preocupada por Joel.