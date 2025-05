Exclusivo «A Fazenda»: Joel é raptado

Em «A Fazenda», Gustavo (Nuno Pardal) recusa a Svetlana (Sónia Balacó) ajudá-la a escapar-se de uma queixa por apostas ilegais no bar. Svetlana recorda-o da dívida gigantesca que ele tem à casa. Gustavo olha-a encurralado.

Gustavo diz a Svetlana que aceita ajudá-la se ela em troca o ajudar a dar um apertão em alguém.

Joel (João Jesus) liga para Nadir (Sharam Diniz), confirmando ser falso ela e Talu (Evandro Gomes) namorarem. Eva diz ter pena que seja mentira por achar que Nadir seria um bom apoio para Talu, assumindo ter tomado uma decisão em relação a ele. Batem à porta, com Joel a ser neutralizado pelos dois capangas de Svetlana. Svetlana confirma a Gustavo que o assunto da pessoa que ele lhe pediu para levar uma lição está tratado. Eva regressa do interior, ficando confusa por não ver Joel, estando a porta da rua aberta e o telemóvel dele caído no chão.

Svetlana diz a Gustavo já estar tratado o assunto de assustar a pessoa, sugerindo que pode mandar agora fazer-lhe mal, cortando-lhe um dedo ou uma orelha. Gustavo fica melindrado.

Becas (Rita Loureiro)cestá aflita com o desaparecimento de Joel, dizendo estar a repetir-se o que aconteceu quando ele era criança. Eva e Eduardo tentam acalmá-la dizendo que ele pode ter ido somente investigar algum caso, mas estão igualmente preocupados. Svetlana conta dinheiro perante o olhar guloso de Esmeralda (Julie Sergeant). Svetlana diz a Gustavo que Joel não parava de falar de Eva, sugerindo poderem pensar em raptá-la para ele saldar a sua dívida. Gustavo fica tentado, mas recusa essa ideia.

Recorde-se que Gustavo mandou fazer isto porque ficou sem nada: