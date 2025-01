Exclusivo «A Fazenda»: Joel esconde segredo de Zulmira

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) avisa Joel (João Jesus) que não vai desistir dele por ter a certeza que ele é Afonso, fazendo-lhe uma festa terna. Zulmira (Helena Isabel) vê e olha furiosa para Becas. Zulmira vinca a Becas querer vê-la longe de Joel, convicta que ela anda a tentar seduzi-lo. Becas vai justificar-se por que está a fazer aquilo, mas Joel impede-a de contar a verdade. Zulmira avisa Becas que chama a polícia se ela voltar a assediar o seu neto.

Zulmira tira a conta de Gustavo (Nuno Pardal) e Becas no lodge, dizendo a Joel não perceber como Gustavo deixa que Becas ande a assediá-lo declaradamente. Joel olha impotente para Zulmira por não poder revelar o que se passa.

Gustavo repreende irritado Becas por não se conseguir conter com Joel quando nem tem a certeza de ele ser o filho que perdeu. Becas diz abalada a Gustavo continuar convicta que ele é Afonso. Ary (Isaac Alfaiate) diz a Joel compreender que a história de Becas andar à procura do filho o tenha tocado por ele também não saber quem é a sua família, Joel disfarça o seu comprometimento.

Gustavo fica em alarme por ver garrafinhas de bebida em cima da cama, não estando Becas no quarto.

Gustavo recrimina-se a Miguel (Diogo Infante) de ter deixado Becas sozinha, dizendo que ela ficou muito perturbada por Joel não ter acreditado ser filho dela.

Weza (Cláudia Semedo) nega a Becas ter visto Joel. Becas aproveita estar ali para comprar uma garrafa de cachaça. Weza olha-a preocupada. Zulmira assente a Gustavo tentar arranjar alguém para procurar Becas, disfarçando a sua irritação por eles nunca mais se irem embora. Gustavo liga novamente para Becas. Joel e Januário (Hoji Fortuna) trazem Becas para o posto médico. Nadir (Sharam Diniz) examina-a sob o olhar preocupado de Joel. Becas desperta confusa, com Nadir a dizer-lhe que está no posto de saúde, dizendo que foi Joel e Januário quem a trouxeram para ali. Joel conta a Nadir que Becas pensa que ele é o filho que perdeu em criança em Portugal, com ambos a concordar que aquela história é altamente improvável por ele ter vindo da África do Sul.

Joel disfarça a Zulmira que Becas lhe pediu ajuda para descobrir umas peças de arte para levar para Lisboa, sendo por isso que tinham aquela ligação tão particular. Zulmira acredita nele.