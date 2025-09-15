Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) ouve furioso Eva (Margarida Corceiro) a dizer a Mafalda (Inês Aguiar) que está a pensar sair dali para poder estar longe dele, com Mafalda a concordar que Joel se está a revelar alguém perigoso. Eduardo chega, estranhando ver Joel à porta do quarto. Joel diz a Becas já estar a postos para o que combinaram, só precisando que Ary se vá deitar. Confirma que o irmão vai para o quarto e vai buscar uma mochila, saindo.

Becas (Rita Loureiro) diz tensa a Joel para se despachar a fazer o que combinaram por terem pouco tempo. Lukenia está com ela.

Joel entra cauteloso no quarto de Eva, que dorme.

Lukenia e Becas concordam que tudo poderia ter sido diferente se Eva não se tivesse insurgido. Lukenia diz que vai avisar o piloto do jacto que vai haver um atraso.

Joel vai buscar o passaporte de Eva a uma gaveta. Administra-lhe de seguida uma seringa com líquido no pescoço e envia uma mensagem.

Becas recebe mensagem de Joel e diz a Lukenia que ele está a caminho. Sai com Lukenia com o seu saco de viagem.

Joel sai cauteloso com Eva adormecida nos seus braços.

Joel e Becas chegam com Eva a uma cave, que já tem uma cama preparada para ela. Joel deita Eva na cama, ficando a olhá-la obsessivo. Eva desperta, ficando em choque a olhar para Joel a dizer-lhe que a trouxe para Lisboa. Joel argumenta a Eva que teve de fazer as coisas assim por Alba ter encontrado a pen que a incrimina e saber que ela nunca iria de livre vontade, dizendo que Becas já está a tratar de os inocentar com os advogados. Eva acalma, Joel observa-a satisfeito.

Alba discute com Mafalda e Gustavo (Nuno Pardal) a dizer que vai já avisar a polícia que Eva e Joel fugiram do país, tendo de pagarem pelo que fizeram a Duarte. Talu fica em choque com a novidade de Eva ter fugido com Joel.

Zulmira (Helena Isabel) fica em choque por Ary, Januário e Daniela lhe contarem que Joel pode ter fugido para Portugal. Zulmira fica a sentir-se mal, prestes a desfalecer. Eduardo e Sofia juntam-se a eles, preocupados com Zulmira. Alba chega com Barroso, dizendo-lhe que aquilo confirma que não mentiu sobre Eva e Joel terem fugido. Leonor e Miguel entram disparados em casa de Becas a exigirem que ela lhes diga já onde está Eva. Becas admite que a trouxe com Joel de Angola para evitar que ela e o filho fossem presos, contando que Alba conseguiu roubar a pen a Lukenia e eles não se iam escapar à prisão. Becas assegura a ambos que Eva está em segurança. Miguel pega no telefone para ligar a Gustavo. Todos tentam acalmar Zulmira, dizendo[1]lhe que Joel vai voltar. Alba desmente a dizer que Joel fugiu mesmo para não ir preso. barroso confirma que Eva e Joel deram mesmo entrada em Portugal, avisando Gustavo que vai envidar esforços para que eles sejam detidos. Todos ficam tensos, excepto Alba, que esboça ar vingado.

Joel diz a Eva que os pais dela vêm ali ter para a ver trazidos por Becas. Eva volta a criticar Joel por a ter levado à força de Angola por aquilo ser uma admissão de culpa. Joel desculpa-se com ar inocente que somente quis protegê-la, Eva não compra.

Miguel e Leonor abraçam uma frágil Eva, que lhes conta que Joel a trouxe à força para Lisboa. Miguel acaba por admitir que aquela foi a melhor opção para ela para não ir presa, dizendo que ela não será forçada a regressar a Angola, e ali em Portugal poderá inocentá-la do incidente com Duarte. Miguel volta a abraçar terno Eva. Leonor assiste à cena emocionada.

Recorde-se que Joel e Eva voltaram a ser amigos: