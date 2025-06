Exclusivo «A Fazenda»: Joel torna-se um ladrão?

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) repara nos sacos com os pertences de Eva (Margarida Corceiro) e Joel (João Jesus), ficando atónito por ver as fotografias que tinha guardadas de Eva nas coisas de Joel.

Talu confirma irritado que Joel esteve mesmo no seu quarto e levou dali as fotografias que tinha guardadas de Eva. Joel assume a Talu ter-lhe roubado as fotografias de Eva, dizendo que ele tem de aceitar de uma vez que ela o deixou por simplesmente não gostar dele. Talu enfurece-se e atira-se a Joel, que revida.

Ary (Isaac Alfaiate) insiste com Júlia (Kelly Bailey) que tem de perceber que é melhor para ela afastar-se de Alex (Rodrigo Tomás), Júlia ignora-o.

Talu e Joel continuam a bater-se, com Talu a avisar Joel ir descobrir o que ele e Eva escondem para Eva o ter deixado.

De relembrar que Joel tem ido longe demais para manter a relação com Eva: