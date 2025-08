Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Becas (Rita Loureiro) que Sónia (Joana Borja) foi dizer a Ivandro que sabia onde estava Duarte (Cláudio de Castro), e tem de ir já falar com ela, precisando da ajuda dela para empatar Ivandro.

Eva (Margarida Corceiro) conta a Talu (Evandro Gomes) do plano de Ivandro de levar Joel a casa de Sónia, e quando estiverem com ela Ivandro confrontá-lo sobre ele andar a esconder Duarte. Ficam surpresos por ouvirem Ivandro (Vitor Hugo) a chegar ao posto com Becas. Becas, a queixar-se de dores, pede a Ivandro que não a deixa ali sozinha. Ivandro liga para Joel, combinando irem então só amanhã falar com Sónia. Becas sorri satisfeita.

Joel, já a caminho de ir ter com Sónia, diz a Ivandro que podem adiar para amanhã irem falar com ela. Segue caminho com ar satisfeito. Ivandro diz a Talu e Eva que teve de marcar para amanhã ir com Joel ter com Sónia por ter tido de trazer Becas ali ao posto.

Talu insiste querer ir amanhã com eles, Ivandro impede. Joel chega a casa de Sónia, que lhe confirma estar sozinha. Joel manieta-a rapidamente com um pano com clorofórmio. Joel confirma a Becas já ter Sónia consigo. Sónia, amarrada, nega a Joel ter dito a Ivandro que sabia onde estava Duarte. Joel diz-lhe ameaçador que ela tem de fazer tudo o que ele lhe disser, Sónia assente melindrada.

Eva e Mafalda olham frustradas para Ivandro a contar que Sónia disse a ele e Joel que Duarte voltou para Portugal, não tendo tido mais notícias dele. Eva diz que Sónia pode estar a mentir por medo de Joel.

Joel afiança a Becas que Ivandro acreditou mesmo que Sónia estava a falar a verdade sobre Duarte ter voltado para Portugal, não desconfiando que ela foi manipulada por ele.

Recorde-se que Sónia contou toda a verdade sobre Joel a Eva: