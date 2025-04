Exclusivo «A Fazenda»: Julgamento de Gaspar é marcado por uma grande revelação

Em «A Fazenda», O julgamento de Gaspar (Nuno Lopes) está prestes a iniciar-se, estando presentes Talu (Evandro Gomes), Nadir (Sharam Diniz) e Manuel (Ângelo Torres), que fica espantado ao ver Lukenia (Rita Cruz) entrar. Gaspar e Lukenia ficam a medir-se ferinos. Juiz, expondo os crimes de fraude e falsa morte a Gaspar, pergunta-lhe se se considera culpado ou inocente.

Gaspar interrompe Adriana a dizer querer adiar o julgamento por ir mudar de advogado. Todos ficam atónitos. Leonor (Dalila Carmo) aguarda ansiosa pelo desfecho do julgamento de Gaspar. Becas (Rita Loureiro) olha-a compreensiva. Becas olha surpresa para Leonor a confessar-lhe que avisou Gaspar que Adriana pode estar a trabalhar para Miguel (Diogo Infante) para o tramar, não sabendo ainda como ele utilizou essa informação.

Leonor diz a Becas ser impossível voltar para Miguel depois de tudo que já aconteceu entre eles. Miguel (Diogo Infante) ouve furioso Adriana a dizer-lhe que foi dispensada por Gaspar.

Miguel diz incrédulo a Gustavo (Nuno Pardal) que não havia maneira de Gaspar perceber que Adriana estava a trabalhar para ele, mas logo fica tenso ao recordar-se de como Leonor e Alba (São José Correia) agiram estranhamente em duas.

Eva (Margarida Corceiro), Júlia (Kelly Bailey), Manuel, Nadir e Talu olham atónitos para Gaspar a contar que dispensou Adriana por ter sido avisado que ela estava a trabalhar com Miguel para que ele fosse condenado em tribunal. Gaspar conta que Leonor o avisou nessa manhã que Adriana podia ser cúmplice de Miguel, explicando que Alba se recordou de tê-la visto no escritório dele. Eva e Júlia esboçam ar muito desapontado com o pai. Gaspar recusa a Manuel a ajuda dele para arranjar outro advogado. Nadir estranha