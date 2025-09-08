Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) e Leonor (Dalila Carmo) estão em consulta com Carolina, a médica da clínica, que avisa Júlia que só poderá interromper a sua gravidez através de cirurgia, e já não vai a tempo de recorrer aos serviços do estado, tendo de ter dinheiro para a operação. Leonor e Júlia olham-se apreensivas.

Leonor e Júlia pensam preocupadas como agora vão fazer para terem dinheiro para a operação. Miguel (Diogo Infante) chega a perguntar se precisam de ajuda. Ambas o olham hesitantes.

Júlia chega à clínica onde vai fazer a interrupção da gravidez com Leonor e Miguel, contrariada por ambos terem feito questão de a acompanhar. Leonor abraça a filha a prometer-lhe ir tudo correr bem. Júlia está prestes a fazer a interrupção voluntária da gravidez. Hesita ao ver Alex (Rodrigo Tomás) a ligar-lhe, mas acaba por não atender.

Recorde-se que o filho é de Alex: