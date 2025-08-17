A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e sobre a violação

  • Há 32 min
Exclusivo «A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e sobre a violação - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) diz a Barroso tê-lo chamado ali por querer fazer uma denúncia de uma das suas sobrinhas, revelando já saber o que aconteceu a Duarte (Cláudio de Castro). Júlia (Kelly Bailey) ouve tudo com ar espantado.

 Alba diz a Barroso não acreditar na justificação de Eva (Margarida Corceiro) de ter empurrado Duarte acidentalmente para o rio. Barroso insiste para que ela lhe conte por que Eva fez isso ao primo. Alba acaba por revelar tensa que Eva lhe disse que Duarte se preparava para violar Júlia, e teve de a defender. Júlia, a ouvir tudo, fica em choque.

Júlia afasta-se atordoada do lodge com o que acabou de descobrir de Duarte. Arranca no jipe. Leonor (Dalila Carmo), Mafalda (Inês Aguiar) e Gustavo (Nuno Pardal) dizem a uma angustiada Eva que tem de manter à polícia que não fez nada a Duarte até que o consigam encontrar para não ser detida. Júlia entra a perguntar sem rodeios a todos o que Duarte lhe fez. Júlia questiona tensa se é mesmo verdade que Eva empurrou Duarte para o rio para a proteger de ser molestada por ele.

Eva pede que a deixem a sós com a irmã.  Júlia recorda com a ajuda de Eva o dia em que Duarte a drogou, com Eva a dizer-lhe ter preferido esconder-lhe que impediu Duarte de abusar dela. Júlia fica em choque por Eva lhe dizer que aquela história não fica por ali por ter sido ele há sete anos quem a violou.

Ary (Isaac Alfaiate) está muito preocupado com a reação que Júlia vai ter quando souber que tudo o que ela sofreu foi causado por Duarte, que a violou há sete anos. Júlia recusa-se a acreditar incrédula que tenha sido Duarte quem a violou há sete anos, dizendo que Marta o teria reconhecido. Eva diz à irmã não poder provar nada, mas ter a certeza que foi ele que lhe fez isso por estar obcecado por ela. Júlia explode perante todos a dizer que lhe estão a mentir para a fazerem desistir de ser mãe, saindo disparada. Leonor vai atrás dela. Gustavo abraça Mafalda a consolá-la, Eduardo fica desagradado. 

Júlia insiste com Leonor achar que Eva está a mentir em toda aquela história de Duarte ter tentado abusar dela, dizendo que ela passou todas as marcas ao afirmar que ele a violou há sete anos, referindo que nesse caso Marta o teria identificado quando tudo aconteceu. Leonor esboça ar dividido.

Recorde como tudo aconteceu:

A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Depois de trair Joel, Ary acaba com uma arma apontada à cabeça

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Lukenia revela planos para terminar gravidez falsa de Zuri… e a pessoa errada estava à escuta

A Fazenda
sex, 15 ago

A Fazenda: Momento da verdade - Talu acompanha Zuri a ecografia

A Fazenda
sex, 15 ago

A Fazenda: Miguel ameaça Alex, mas não resulta como esperado

A Fazenda
sex, 15 ago

A Fazenda: Talu em choque com mudança de visual de Zuri

A Fazenda
sex, 15 ago

Esmeralda revela: «O Miro está a arriscar-se muito para te tirar daqui»

A Fazenda
sex, 15 ago
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Laura e Óscar dançam muito agarradinhos e o desejo é notório

A Protegida
Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Depois de trair Joel, Ary acaba com uma arma apontada à cabeça

A Fazenda
Ontem
2

Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

A Fazenda
dom, 10 ago
3

Exclusivo «A Protegida»: Laura e Teresa conhecem a neta Carlota

A Protegida
sex, 15 ago
4

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

A Fazenda
ter, 12 ago
5

Mini personal trainer: Filha de atriz inspira mãe a correr para o ginásio

qua, 13 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
qui, 14 ago

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

qui, 14 ago

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

qui, 14 ago

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
qua, 13 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN