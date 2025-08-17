Exclusivo «A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e sobre a violação

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) diz a Barroso tê-lo chamado ali por querer fazer uma denúncia de uma das suas sobrinhas, revelando já saber o que aconteceu a Duarte (Cláudio de Castro). Júlia (Kelly Bailey) ouve tudo com ar espantado.
Alba diz a Barroso não acreditar na justificação de Eva (Margarida Corceiro) de ter empurrado Duarte acidentalmente para o rio. Barroso insiste para que ela lhe conte por que Eva fez isso ao primo. Alba acaba por revelar tensa que Eva lhe disse que Duarte se preparava para violar Júlia, e teve de a defender. Júlia, a ouvir tudo, fica em choque.
Júlia afasta-se atordoada do lodge com o que acabou de descobrir de Duarte. Arranca no jipe. Leonor (Dalila Carmo), Mafalda (Inês Aguiar) e Gustavo (Nuno Pardal) dizem a uma angustiada Eva que tem de manter à polícia que não fez nada a Duarte até que o consigam encontrar para não ser detida. Júlia entra a perguntar sem rodeios a todos o que Duarte lhe fez. Júlia questiona tensa se é mesmo verdade que Eva empurrou Duarte para o rio para a proteger de ser molestada por ele.
Eva pede que a deixem a sós com a irmã. Júlia recorda com a ajuda de Eva o dia em que Duarte a drogou, com Eva a dizer-lhe ter preferido esconder-lhe que impediu Duarte de abusar dela. Júlia fica em choque por Eva lhe dizer que aquela história não fica por ali por ter sido ele há sete anos quem a violou.
Ary (Isaac Alfaiate) está muito preocupado com a reação que Júlia vai ter quando souber que tudo o que ela sofreu foi causado por Duarte, que a violou há sete anos. Júlia recusa-se a acreditar incrédula que tenha sido Duarte quem a violou há sete anos, dizendo que Marta o teria reconhecido. Eva diz à irmã não poder provar nada, mas ter a certeza que foi ele que lhe fez isso por estar obcecado por ela. Júlia explode perante todos a dizer que lhe estão a mentir para a fazerem desistir de ser mãe, saindo disparada. Leonor vai atrás dela. Gustavo abraça Mafalda a consolá-la, Eduardo fica desagradado.
Júlia insiste com Leonor achar que Eva está a mentir em toda aquela história de Duarte ter tentado abusar dela, dizendo que ela passou todas as marcas ao afirmar que ele a violou há sete anos, referindo que nesse caso Marta o teria identificado quando tudo aconteceu. Leonor esboça ar dividido.
Recorde como tudo aconteceu: