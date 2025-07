Exclusivo «A Fazenda»: Júlia desiste de Alex

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) olha em choque para Alex a dizer-lhe que lhe mentiu sobre ter vindo ter a Angola com ela por a amar, tendo sido isso sim tudo um plano que engendrou com a sua namorada para sacar dinheiro a Miguel (Diogo Infante). Alex carrega na ferida com Júlia a dizer-lhe que em princípio vai arranjar maneira de fugir com a sua namorada, podendo ela seguir com a sua vida. Júlia explode a dizer que por causa dele acabou o casamento com Ary (Isaac Alfaiate), nunca mais o querendo ver à frente.

Alex chora abalado, mas convicto que agiu bem para não prejudicar mais Júlia. Miguel aguarda ansioso com Gustavo (Nuno Pardal) por notícias de Alex, esboçando ar satisfeito por ele ter feito o que combinaram para Júlia se afastar de vez dele. Júlia está em choque com a traição de Alex. Alex está muito perturbado com as mentiras que contou a Júlia. Miguel confirma com ar pesaroso a Júlia ser verdade que Alex tentou extorquir-lhe dinheiro com a ameaça de fugir com ela, sendo por isso que achou melhor denunciá-lo à polícia para ele não lhe arranjar mais problemas. Júlia sai abalada. Lukenia (Rita Cruz) exige a Miguel uma resposta dele agora à sua proposta.

Júlia lastima-se a Mafalda (Inês Aguiar) da grande desilusão que sofreu com Alex, que lhe confessou que só veio a Angola atrás do dinheiro de Miguel, além de ter uma namorada cúmplice nos seus planos. Mafalda diz à irmã que só lhe resta esquecer Alex. Júlia esboça ar abatido.

Recorde-se que foi Miguel que traiu Júlia e que fez com que Alex fosse apanhado: