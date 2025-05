Exclusivo «A Fazenda»: Júlia e Alex beijam-se com intensidade

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) estaca gelada por Ary (Isaac Alfaiate) a questionar se já conhecia Alex (Rodrigo Tomás). Júlia acaba por admitir a Ary que ocultou o seu passado com Alex por saber que ele iria reagir mal. Ary fica ainda mais irritado, dizendo que ela não tem o direito de lhe esconder essas coisas quando são casados. Júlia fica sozinha no quarto com ar muito frustrado. Ary passa furioso por Alex no corredor, contendo-se para não partir para cima dele. Alex sorri satisfeito. Alex insiste com Júlia saber que ela não vai ser feliz a viver ali em África no meio do nada quando ela sempre foi alguém que prima por novidades.

Júlia insiste que mudou, mas Alex beija-a de surpresa para lhe provar o contrário.

Alba (São José Correia) tenta que Ary compreenda que Júlia não lhe falou da sua ligação a Alex com receio que ele ficasse zangado com ela, confirmando que eles já foram namorados. Ary fica ainda mais irritado.

Júlia afasta Alex a reiterar querer esquecer o seu passado. Alex continua a insistir saber que ela nunca se vai conformar com aquela vida certinha com Ary, voltando a beijá-la. Júlia deixa-se levar.

De relembrar que Júlia e Alex têm um passado em comum: