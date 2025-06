Exclusivo «A Fazenda»: Júlia e Alex preparam-se para fugir juntos

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) conta irritada a Alex (Rodrigo Tomás) que Ary (Isaac Alfaiate) não deu entrada dos papéis do divórcio, já o tendo avisado para tratar já disso. Alex diz ter arranjado um bom emprego para eles no Catar. Júlia assente saírem dali mal tenha o divórcio de Ary.

Alex admite a Mafalda (Inês Aguiar) que foi ele quem lhe ligou a ameaçá-la, mas refuta ter sido ele a pôr a cobra no quarto. Mafalda impõe a Alex que se afaste de Júlia, dizendo que o denuncia se ele não se for já embora dali. Alex olha-a apreensivo. Alex diz a Júlia que se ela não viajar com ele para a semana, correm o risco de ficarem muito tempo separados.

Alex admite a Júlia estar a esconder-lhe coisas, mas Andreia (Soraia Sousa) interrompe a conversa, dizendo que o pai deles foi parar ao hospital.

Andreia repreende Alex por quase ter contado a Júlia que anda fugido da polícia, dizendo que ele não pode confiar nela, e ter de pensar é em fugir. Os irmãos contam a Júlia e Miguel (Diogo Infante) que o pai vai ficar internado para observação. Miguel deseja-lhe as melhoras.

Miguel tenta demover Júlia de ir para o Catar com Alex, dizendo que ele nunca foi boa influência para ela e duvidar que ele não volte a ter problemas com a justiça. Júlia corta a dizer ser tarde de mais para ele fingir ser um pai presente, e vai mesmo embora com Alex. Alex olha desconsolado para Andreia a dizer-lhe que ele tem de fugir já amanhã antes que Miguel descubra que ele é procurado pela justiça, algo que não lhe será nada difícil apurar. Gustavo chega, dizendo precisar de falar com Miguel. Júlia abraça Alex a assegurar-lhe que vai mesmo com ele para o Catar. Andreia lança um olhar avisador a Alex.