Exclusivo «A Fazenda»: Júlia inferniza a cabeça de Talu contra Eva

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) já contou a Mafalda (Inês Aguiar) que manteve segredo a Talu (Evandro Gomes) de andar a tentar provar os crimes de Lukenia (Rita Cruz), e para isso usou Joel (João Jesus), o melhor amigo dele, com quem teve um flirt. Júlia (Kelly Bailey) regista tudo atenta.

Eva ouve constrangida Talu a contar-lhe que Manuel (Ângelo Torres) propôs que ele trabalhasse para ele, também achando que Gaspar (Nuno Lopes) anda a acusar injustamente Lukenia.

Júlia vem ter com Talu a dizer-lhe que Júlia o anda a trair. Talu recusa-se a acreditar em Júlia a dizer-lhe que Eva está aliada a Joel para mandar Lukenia para a prisão. Talu afasta-se tenso, deixando Júlia a sorrir maldosamente.

Mafalda diz a Eva que está a pensar voltar para Lisboa, ainda indo tentar que Júlia vá com ela. Eva estaca tensa a olhar para Talu a questioná-la se anda a tentar meter Lukenia na cadeia. Eva justifica-se a Talu que somente quer que a verdade sobre quem tentou matar Gaspar seja esclarecida, e ele não pode criticá-la por isso. Talu sai a dizer não poder ficar ali com ela quando está a acusar Lukenia desse crime. Eva esboça ar abalado. Mafalda diz a Eva que devia mesmo pensar em voltar para Lisboa depois de mais aquela desilusão que sofreu com Talu por ele ficar sempre do lado de Lukenia. Eva esboça ar pensativo.