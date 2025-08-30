Exclusivo «A Fazenda»: Leonor ajuda Miguel e este aproveita para a reconquistar

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) vem ter com Miguel (Diogo Infante) ao escritório mal chega de Angola. Miguel admite constrangido a Leonor estar a viver numa pensão por estar com problemas financeiros. Leonor exige a Miguel que lhe conte o que se passou efetivamente na noite da morte de Bianca (Raquel Tillo). Miguel conta a Leonor que Bianca pretendia mesmo denunciá-los pela morte de Rita, mas acabou por cair da varanda abaixo acidentalmente, e ele teve de fugir dali por saber que o iam culpar pela morte dela. Leonor, contando que Alba (São José Correia) o vai entregar à polícia se Júlia fizer queixa de Duarte, diz ter uma maneira de o ajudar. Miguel recusa a Leonor que ela se meta em problemas por causa dele dizendo que estavam juntos quando Bianca morreu, mas Leonor diz firme não ir deixar que Alba se vingue nele dos problemas do filho. Miguel acaba por esboçar ar grato para Leonor.
Leonor mente a Gaspar (Nuno Lopes) sobre já ter falado com Miguel. Este toca à porta, dizendo a Leonor não querer mesmo que ela se arrisque por ele. Leonor diz a Miguel somente querer justiça, já tendo ligado para a PJ para o inocentar. Miguel olha-a profundamente grato.
Leonor diz aos inspetores da PJ que Miguel está inocente da morte de Bianca por que estavam juntos nessa noite, tendo mantido segredo disso até agora por estar em outra relação. Gustavo (Nuno Pardal) diz a Miguel que já foi contar a Gaspar que ele passou a noite com Leonor na noite da morte de Bianca como ele lhe pediu, achando que ele faz mal em não desistir dela. Gustavo conforta Mafalda, que se lastima estar cansada de tantos problemas familiares.
Leonor pergunta direta a Miguel se foi contar a Gaspar que passaram a noite juntos. Miguel olha-a tenso. Gaspar lastima-se a Januário de ter descoberto que Leonor dormiu com Miguel na noite da morte de Bianca, achando que afinal ela nunca o esqueceu, tendo receio de a perder de vez para Miguel.
Miguel assevera a Leonor não ter sido ele que contou a Gaspar a desculpa que ela deu à polícia para o safar, mas Leonor não acredita nele, dizendo que ele nunca muda mesmo e está sempre a tentar estragar-lhe a vida. Sai disparada, deixando Miguel constrangido.
Inspetores passam por Leonor para falar com Miguel, avisando que ele ainda não está totalmente livre da hipótese de ter matado Bianca por terem surgido dados novos. Leonor fica apreensiva.