Exclusivo «A Fazenda»: Leonor é culpada da morte de uma criança?

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) ganha coragem e diz a Gaspar (Nuno Lopes) que lhe vai contar por que sempre esteve amarrada a Miguel (Diogo Infante), começando por revelar que uma criança morreu por causa dela.

Leonor conta a Gaspar que estava encarregue de tomar conta da filha da sua irmã Alba (São José Correia), Rita, e por causa de estar a discutir com Miguel descurou a proteção a ela, e a bebé acabou por se afogar na piscina. Miguel conseguiu safá-la de ser acusada de homicídio, mas ficou para sempre presa a ele com essa chantagem.

Leonor está a tomar conta de Duarte (Cláudio de Castro) e Rita. Discute acesamente com Miguel, não reparando que Rita conseguiu sair do parque e se dirige perigosamente para a piscina. Leonor diz a Gaspar que nunca vai ultrapassar a culpa de ter sido por sua causa que Alba e a família ficaram traumatizados com a morte de Rita. Gaspar diz compreender agora a sua dor, abraçando-a.