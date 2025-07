Exclusivo «A Fazenda»: Leonor pede favor suspeito a Alba

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) pede a Alba (São José Correia) que testemunhe a favor de Miguel, contando que contratou Daniela para o seduzir.

Alba fica comprometida por Leonor querer que ela admita em tribunal que Daniela (Soraia Tavares) estava ao seu serviço para seduzir Miguel. Miro diz a Alba para empatar a irmã por ser melhor não se meterem naquela guerra.

Leonor diz a Gaspar que Alba não pareceu ter ficado agradada com a perspectiva de testemunhar a favor de Miguel em tribunal. Talu chega a dizer já ter marcado consulta no posto médico para Zuri. Eva e Mafalda ouvem surpresas Leonor a contar que foi Alba quem contratou Daniela para seduzir Miguel com o objectivo de ajudar a provar que Lukenia (Rita Cruz) estava envolvida na burla a Leonardo. Leonor liga para Alba para esclarecer se ela está mesmo disposta a ajudar Miguel, mas Alba não atende. Alba não atende a chamada de Leonor, com Miro (Pedro Hossi) a dizer terem de pensar numa maneira de não se envolverem na história de assédio de Miguel a Daniela. Miro diz a Alba já ter uma ideia de como podem recuperar o D-Lícia, sendo Eduardo uma peça-chave.

