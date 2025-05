Exclusivo «A Fazenda»: Leonor vai viver com Talu e Gaspar?

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) diz a Leonor (Dalila Carmo) ter percebido que a sua vida não faz sentido sem ela, e que ela lhe deu o maior presente que lhe podia dar com Eva (Margarida Corceiro). Gaspar diz estar a recomeçar a sua vida do zero, estando nas mãos dela decidir se fica com ele.

Todos estão prontos para ir embora. Leonor e Gaspar surgem abraçados em sinal de se terem reconciliado. Eva olha-os feliz.

Gaspar olha emocionado e grato para Talu (Evandro Gomes) a dizer-lhe que pode convidar Leonor para se mudar para ali se quiser.

Relembre-se que Gaspar tinha ficado magoado com Leonor: