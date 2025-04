Exclusivo «A Fazenda»: Leonor volta para os braços de Gaspar?

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) discursa sobre sempre ter sido maltratada por Gaspar (Nuno Lopes) enquanto estiveram juntos, e teve de suportar tudo aquilo por ela e o filho estarem nas mãos dele. Gaspar diz furioso que Lukenia só está a dizer mentiras, mas juiz manda-o conter-se. Lukenia começa depois a falar de Gaspar ter planos de fugir com Leonor (Dalila Carmo) para a safar do crime de ter morto uma criança. Todos ouvem chocados. Gaspar pede desculpa com o olhar a Leonor.

Lukenia finaliza o seu discurso a dizer que Gaspar a tentou usar como desculpa de ter fugido por ela o andar a envenenar quando foi apanhado, vincando que ele tem de pagar por a ter expulsado de casa, só não se tendo tornado uma indigente por ajuda de amigos. Sai resoluta, deixando todos a olharem chocados para Gaspar e Leonor. A um canto da sala, Jonas filma toda a cena.

Miro (Pedro Hossi) encontra Miguel (Diogo Infante) no D-Lícia, mostrando-lhe o vídeo que já anda a circular pelas redes de Lukenia ter exposto o crime de Leonor. Miguel sai preocupado. Esmeralda (Julie Sergeant) sorri satisfeita ao ver ali Miro.

Gaspar tenta demover Leonor de testemunhar a seu favor em tribunal, dizendo que ela tem de isso sim de fugir o quanto antes para não ser incriminada pela morte de Rita. Leonor recusa, dizendo estar preparada para enfrentar todas as consequências desde que o tenha a seu lado, não o querendo perder novamente. Beijam-se apaixonados.

Estaremos perante a reconciliação deste casal?