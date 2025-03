Exclusivo «A Fazenda»: Leti fica furiosa com revelação bombástica de Esmeralda

Em «A Fazenda», Leti (Madalena Brandão) assina o documento da venda do D-Lícia com ar muito contrariado. Vai para entregar as chaves a Fausto quando Esmeralda (Julie Sergeant) irrompe a dizer que aquilo é para ela.

Todos a olham confusos. Leti olha em choque para Esmeralda a dizer que Fausto é afinal seu filho, e comprou o D-Lícia para ela, sendo aquela a sua vingança pelos muitos anos de humilhação que sofreu com ela. Leti atira-se a Esmeralda, que também não se contém a insultá-la. Todos as tentam separar. Gustavo (Nuno Pardal) entra alertado pelos gritos.

Leti e Miro (Pedro Hossi) questionam-se chocados se terá sido afinal Esmeralda a roubar o dinheiro à primeira, usando-o depois para comprar o D-Lícia. Miro abraça Leti a prometer-lhe ajudá-la a desmascarar Esmeralda.