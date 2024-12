Exclusivo «A Fazenda»: Lili desaparece - perigo, medos e segredos à flor da pele

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) olha desconfiada para Júlia (Kelly Bailey) a dizer-lhe que não pondera nunca desistir de adoptar Lili (Laís da Veiga) por causa da promessa que fez a Patrícia de tomar conta dela.

Júlia expressa a Ary (Isaac Alfaiate) o seu receio que Eva (Margarida Corceiro) não consiga esconder a Talu (Evandro Gomes) que ele abusou dela, dizendo não querer que a julguem publicamente por ter a certeza que vão achar que a culpa é dela. Júlia sai disparada por se ter esquecido de levar Lili À escola.

Júlia e Ary aparecem à procura de Lili, dizendo não a encontrarem em lado nenhum. Joel (João Jesus) e Ary dizem que um dos jipes não está no estacionamento, o que pode querer dizer que Alba saiu com ele para levar Lili à escola. Júlia liga de imediato para Alba, mas o telefone está desligado.

Alba olha em redor já completamente perdida no caminho. Lili vê um leopardo a aproximar-se. Alba tenta arrancar com o jipe, mas este está preso na lama. Alba esboça ar de pânico. Júlia está cada vez mais preocupada por Lili ter desaparecido com Alba. Júlia e Zulmira (Helena Isabel) estacam tensas a ouvirem Márcia a perguntar se há algum problema com Lili.

Alba está no banco traseiro do jipe com Lili, a ver aterrada o leopardo a aproximar-se. Tenta fazer uma chamada, mas vê que está sem rede. Alba continua aterrada no jipe com Lili, cheia de medo que o leopardo as ataque.

Veem aliviadas Joel, Ary e Eva a chegarem, com Ary a espantar rapidamente o leopardo.