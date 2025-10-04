A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia confessa todos os crimes durante uma armadilha

  Hoje às 09:20
Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia confessa todos os crimes durante uma armadilha
Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes), Ivandro (Vitor Hugo), Januário (Hoji Fortuna) e Laura (Leonor Seixas) estão dentro do jipe à espera que Lukenia apareça. Gaspar diz ter a certeza que Lukenia não vai escapar àquele encontro por não querer que os seus crimes sejam expostos. 

 Todos continuam à espera que Lukenia (Rita Cruz) chegue. Januário liga para Weza, que lhe diz ter visto Lukenia sair com um saco de desporto. Lukenia fica surpresa ao ver Laura vir ao seu encontro. Laura conta toda a verdade a Lukenia de ser mulher de Albano e Zuri (Madalena Aragão) ser sua filha, dizendo querer agora o milhão de euros para se manter calada sobre a burla que ela fez a Leonardo. Lukenia diz não confiar nela, apontando-lhe uma arma.

 Lukenia, pensando estar sozinha com Laura, admite os seus crimes, tendo tramado Eva com o vídeo. Gaspar, Ivandro e Januário surgem de armas apontadas a Lukenia a dizer-lhe para se render.

Recorde-se que Lukenia tem estado a perder tudo a pouco e pouco:

