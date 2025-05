Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia descai-se e faz revelação inesperada a Weza

Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) repreende Lukenia (Rita Cruz)por querer fechar na escola, avisando-a que está a pôr toda a gente contra ela. Lukenia diz sedutora a Januário que podiam reinar juntos se ele quisesse. Januário parece hesitar.

Januário recusa a Lukenia aliar-se a ela, dizendo que é com Weza (Cláudia Semedo) que quer ficar, avisando-a que vai ficar sozinha se continuar com aquele comportamento. Lukenia fica afectada com aquelas palavras, mas não dá parte fraca.

Weza ataca Lukenia a acusá-la de fazer tudo por dinheiro, sendo por isso que estava com Gaspar. Lukenia irrita-se e revela à irmã que Januário nunca lhe foi fiel, sendo além de pai de Talu, também pai de Samuel. Weza estaca gelada, mas recusa-se a acreditar naquilo.

Recorde-se que Weza tinha perdoado Januário recentemente: