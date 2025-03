Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia droga Joel e Talu encontra-o na cama de Eva

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) insiste com Eva (Margarida Corceiro) para que se mude para a fazenda para ficarem juntos. Olham-se apaixonados. Joel (João Jesus) observa-os com indisfarçado pesar. Lukenia provoca-o a dizer-lhe que devia lutar por Eva.

Sem que Joel repare, põe-lhe umas gotas de um líquido numa bebida que lhe estende. Lukenia chega ao lodge a amparar Joel, que se deixa levar a pensar estar somente embriagado. Lukenia vai buscar umas chaves ao chaveiro para o levar ao quarto. Lukenia deixa Joel no quarto de Eva, com este a não se aperceber onde está. Lukenia sai de sorriso satisfeito.

Eva fica espantada por se deparar com Joel a dormir no seu quarto. Tenta acordá-lo sem sucesso. Talu cruza-se com Lukenia (Rita Cruz) no lodge, dizendo-lhe que veio ali falar com Eva, seguindo para o quarto dela. Lukenia sorri satisfeita. Eva tenta erguer Joel da cama, mas este acaba por cair em cima dela. Talu entra nesse momento, ficando a olhá-los chocado. Eva afiança a Talu que não fazia ideia que Joel estava no seu quarto.

Talu diz enciumado a Eva querer que ela se mude já para a fazenda com ele para Joel desistir dela de vez. Eva zanga-se com Talu por ele não confiar nela, virando-lhe costas. Lukenia segue a conversa com ar satisfeito. Joel desperta estremunhado, deparando-se com Talu a olhá-lo sério a questioná-lo por que veio para o quarto de Eva. Joel olha-o confuso. Talu diz irritado a Joel que vai já tirar Eva dali para ele parar de ter alguma coisa com ela. Joel responde à letra a dizer que ele não manda nela.