Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) e Talu (Evandro Gomes) dizem que somente a história de Sónia (Joana Borja) de ter sido Joel a raptar Duarte (Cláudio de Castro) não bate certo com ter sido Lukenia a fazê-lo desaparecer.
Gaspar, Talu, Ivandro (Vitor Hugo) e Januário (Hoji Fortuna) observam Celso a pensar como o podem fazer falar a verdade. Gaspar ilude Celso, confirmando que ele está mesmo a trabalhar para Lukenia (Rita Cruz) para esconder Duarte. Gaspar propõe a Celso libertá-lo se ele disser onde está Duarte, ou caso contrário irá parar à cadeia pelo rapto dele. Celso olha-o pensativo.
Lukenia disfarça o seu pânico por Daniela (Soraia Tavares) a avisar que Gaspar apanhou Celso e já faltar pouco para ele a denunciar pelo rapto de Duarte. Todos aguardam expectantes que Gaspar consiga forçar Celso a dizer onde está Duarte. Alba (São José Correia) estremece tensa por aquilo significar também a detenção de Duarte. Gaspar perde a paciência com Celso e agarra nele para o levar para a esquadra, dizendo que só assim ele irá pelos vistos dizer onde está Duarte.
Barroso chega com três polícias, perguntando o que se está a passar. Barroso diz que Celso está há muito referenciado em Portugal por tráfico de droga, associado a Duarte e Vânia (Maya Booth), tudo indicando que ele veio a Angola para ajudar Duarte, caindo por terra a hipótese de ele trabalhar para Lukenia. Gaspar insiste com Barroso que Celso está a trabalhar para Lukenia para esconder Duarte. Barroso ignora a dizer a Gaspar para parar de meter os seus problemas pessoais com Lukenia em outros assuntos. Gaspar esboça ar frustrado.
Todos falam de afinal Celso ser amigo de Duarte dos tempos em que traficavam droga em Lisboa, podendo Joel ficar ilibado de ter raptado Duarte.
Eva (Margarida Corceiro) permanece inquieta a lembrar que Sónia acusou Joel de ter feito isso. Ary e Zulmira ignoram, muito felizes por Joel poder ser libertado. Barroso diz a todos que Celso não confessou onde estava Duarte, mas pelos indícios que encontraram no quarto dele, tudo indica que ele veio a Angola para ajudar Duarte a fugir, sendo aquela a única história que há para contar. Alba esboça ar desolado por continuar sem encontrar o filho.
Recorde-se que Lukenia assistiu ao momento em que Duarte 'desapareceu':