Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia toma uma das decisões mais maldosas de sempre

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) sonda Daniela (Soraia Tavares) sobre se está satisfeita por trabalhar para Lukenia (Rita Cruz). Daniela nega, com Alba a pedir-lhe que se encontrem por ter algo para lhe propor.

Alba propõe a Daniela recompensá-la generosamente se ela aceitar espiar Lukenia. Daniela recusa, dizendo que Lukenia é perigosa demais para poder alinhar naquilo.

Lukenia fala ao telefone a tratar da entrega do material para o cabeleireiro na escola.

Júlia (Kelly Bailey) diz a Alex (Rodrigo Tomás) que vai ao Lubango, negando precisar que ele vá consigo.

Lukenia diz a Daniela que hoje ela a vai ajudar a tratar de pôr o salão de beleza a funcionar. Daniela esboça ar contrariado. Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) veem incrédulos os homens a transportarem material para o salão para a antiga escola, onde já está uma placa afixada com o nome do espaço.

Lukenia dá ordens aos homens para onde podem deixar o material. Daniela está com ela, muito contrariada, com Lukenia a avisá-la que a despede se ela continuar com aquela atitude. Weza entra e olha reprovadora para Lukenia, que respira fundo a preparar-se para a discussão que se avizinha. Weza critica Lukenia por ter acabado com a escola para fazer o salão de beleza, com Lukenia a defender-se que tinha de rentabilizar o espaço. Weza diz à irmã ter a certeza que ela fez algo muito mau a Gaspar para ele lhe ter dado tudo, além de já ter confirmado que Januário não é pai de Samuel.

Weza sai a avisar Lukenia que ela vai acabar sozinha por só querer mal aos outros, Lukenia fica abalada.

Daniela, dizendo a Alba não aguentar mais Lukenia, aceita a proposta dela de espiar Lukenia a troco de dinheiro. Alba sorri.

Recorde-se que Alba trabalha para Manuel (Ângelo Torres):