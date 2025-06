Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda acorda do coma. Eis o que acontece

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) assume frontalmente o seu desagrado de ver ali Gustavo (Nuno Pardal), Leonor olha-o irritada. Eduardo fica a olhar penalizado e apaixonado para Mafalda.

Eduardo (Diogo Amaral) expressa a Mafalda (Inês Aguiar) todo o amor que sente por ela, dizendo que a sua vida somente faz sentido se ela estiver consigo. Sai, já não vendo Mafalda a mexer-se. Leonor depara-se com Eduardo a ler um livro para Mafalda, dizendo querer que ela perceba que ele está ali para ela. Leonor diz a Eduardo ter a certeza que ele e Mafalda ainda vão ser muito felizes juntos. Olham-se com cumplicidade. Mafalda olha confusa em redor ainda a tentar situar-se. Eduardo e Leonor, com Nadir (Sharam Diniz), choram felizes a olhá-la.

Mafalda tenta situar-se, com Nadir a dizer-lhe que ela esteve em coma um mês. Leonor diz terna à filha que todos que gostam dela estavam ansiosos para que ela acordasse. Miguel chega com Gustavo, ficando irritado ao ver ali Eduardo.

Miguel diz a Mafalda que pretende levá-la para uma clínica melhor o mais rápido possível. Nadir protesta com Miguel, com Eduardo também a meter-se ao barulho, deixando Miguel ainda mais irritado. Eduardo decide sair para não acicatar os ânimos. Gustavo segue-o depois de trocar um olhar com Miguel.

Gustavo avisa Eduardo para se afastar de Mafalda, podendo já regressar a Lisboa agora que ela acordou. Eduardo enfrenta-o a dizer-lhe que ele é que tem de ter cuidado por ainda ser poder apanhado por ter enganado Becas. Gustavo olha-o furioso sem poder retorquir.

Eva (Margarida Corceiro) e Júlia (Kelly Bailey) abraçam felizes Mafalda por ela ter acordado do coma. Mafalda ouve surpresa as irmãs a contarem-lhe que ela ficou assim por ter sido mordida por uma cobra. Mafalda fica a tentar recordar-se daquela fatídica noite.

Todos aguardam que Mafalda fale com as irmãs para depois a verem. Lukenia (Rita Cruz) diz duvidar que Mafalda se lembre de alguma coisa da noite em que foi mordida. Todos lhe perguntam desconfiados de onde vêm aquelas certezas dela.

Mafalda conta às irmãs que viu efectivamente uma pessoa lá fora na noite em que foi mordida, parecendo-lhe que era uma mulher. Nadir interrompe-as a dizer que Mafalda precisa de descansar. Eva fica em choque por Alba (São José Correia), referindo que Lukenia fica sempre muito nervosa quando falam de Mafalda ter acordado do coma, colocar a hipótese de ter sido Lukenia a colocar a cobra no quarto, não para matar Mafalda, mas sim ela.