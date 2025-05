Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda é atacada e fica à beira da morte

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) tapa carinhosa Eva (Margarida Corceiro), que dorme na cama, e segue para a casa de banho. Vemos uma cobra no chão, a mortífera mamba negra.

Eva acorda com Alba (São José Correia) a bater à porta. Olha em choque para Mafalda caída no chão.

Mafalda continua inanimada no chão perante o olhar preocupado de todos. Nadir verifica os sinais vitais de Mafalda, esboçando ar muito apreensivo. Eva e Júlia abraçam-se tensas.

Gustavo (Nuno Pardal) diz devastado a Eduardo (Diogo Amaral) ter acontecido um acidente com Mafalda, saindo a dizer ter de ir dar pessoalmente aquela notícia a Leonor (Dalila Carmo). Eduardo fica muito preocupado.

Todos aguardam ansiosos por notícias de Mafalda, que está a ser tratado no quarto por Nadir (Sharam Diniz). Alba recebe chamada de Gaspar (Nuno Lopes), contando-lhe do sucedido com Mafalda. Nadir surge a dizer que tudo indica que Mafalda foi picada por uma cobra, estando ainda com um prognóstico muito reservado.

Eva e Júlia são as primeiras a irem ver a irmã. Eva e Júlia olham muito afectadas para Mafalda, que está na cama em coma. Januário conta a Talu (Evandro Gomes) e Gaspar que Mafalda foi picada por uma mamba negra, com todos a ficarem intrigados por ser uma espécie que não costuma aparecer na reserva. Gaspar insiste com Talu que devia ir ver como está Eva. Talu hesita. Eva e Júlia estão ao pé de Mafalda, que continua sem mostrar melhorias. Ambas abraçam Leonor, que entra com Miguel.

Recorde-se que na 1ª temporada, a jovem foi atropelada: