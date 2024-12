Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda é atropelada e nem imagina por quem

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) bebe furiosa, continuando convencida que Gustavo (Nuno Pardal) tem mesmo um caso com Mafalda (Inês Aguiar). Esta sai do escritório. Becas vê-a e atropela-a, fugindo de seguida.

Becas entra no escritório, vendo Gustavo debruçado sobre Mafalda. Miguel, a chegar ao escritório, fica em choque por Mafalda ter sido atropelada.

Alba (São José Correia) diz aflita a Eva (Margarida Corceiro) que Mafalda foi atropelada e levada para o hospital, indo para lá agora.

Paramédicos entram com Mafalda, dizendo ao médico que os sinais vitais dela estão a ficar mais fracos. Miguel (Diogo Infante) chega logo depois aflito, mas o médico não lhe diz mais nada sobre a condição da filha. Miguel está arrasado. Miguel e Alba olham abalados para o médico a dizer que a jovem pode ficar com lesões cerebrais do acidente, mas refere ainda ser prematuro vaticinar o que se seja.

Talu (Evandro Gomes), que veio confortar Eva pelo atropelamento de Mafalda, fica fulo por ver ali Joel (João Jesus), que veio fazer a mesma coisa. Joel abraça Eva a provocar Talu, que sai irritado.

Miguel e Alba olham devastados para Mafalda em coma induzido e toda entubada. Miguel nega a Alba haver testemunhas de quem a atropelou, mas não ir descansar até descobrir quem fez aquilo à filha.

Leonor (Dalila Carmo) entra disparada na sala onde está Mafalda com Miguel, ficando a olhá-lo desafiadora.

Miguel olha incrédulo para Leonor a acusá-lo de ter mandado atropelar Mafalda para a fazer aparecer. Leonor vinca a Miguel não o querer ao pé de Mafalda.