Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda e Leonor fazem frente a Miguel

Em «A Fazenda», Bianca (Raquel Tillo) mostra preocupada a Miguel (Diogo Infante) as mensagens que Mafalda (Inês Aguiar) lhe anda a enviar a acusar de ter subido no escritório por eles terem um caso, alertando que aquilo os pode prejudicar gravemente. Miguel sai dizendo ir já falar com Mafalda.

Mafalda olha chocada para Leonor (Dalila Carmo) a dizer-lhe que não se admira nada que Miguel tenha um caso com Bianca, tal como sempre teve com muitas outras mulheres quando eles ainda estavam casados. Miguel entra e olha furioso para Leonor.

Miguel critica furioso Leonor por andar a difamá-lo com as filhas, avisando-a que ainda tem o trunfo de saber o que ela fez no passado se ela continuar a querer dar cabo dele. Leonor cala-se apreensiva.

Miguel desculpa-se a Mafalda que não o pode criticar por ter tido um caso com Bianca por ele ser um homem livre e sem compromissos. Fica tenso por Mafalda dizer que ele sempre favoreceu Bianca, querendo sair do escritório. Mafalda envia mensagem para Eduardo (Diogo Amaral) a dizer ter saudades dele.