Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda e Miguel traem Eva

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) concorda com Miguel (Diogo Infante) que Eva (Margarida Corceiro) somente vai sofrer se continuar com Talu (Evandro Gomes) por causa das guerras constantes com Lukenia (Rita Cruz). Mafalda diz ao pai haver uma maneira de separá-los. Eva conta a Leonor (Dalila Carmo) e Becas (Rita Loureiro) que conseguiu descobrir o pai de Talu, indo mostrar-lhe o vídeo dele quando regressar a Angola, esperando que com isso Talu não fique sempre do lado de Lukenia contra ela.

Becas diz a Leonor que Eva ficaria muito melhor com Joel (João Jesus) do que com Talu. Leonor concorda com ela. Mafalda diz a Miguel que se o vídeo de Silas desaparecesse, isso faria com que Eva e Talu terminassem por fim aquele namoro que só traz problemas. Ambos concordam não haver no entanto nada a fazer por o vídeo estar gravado no telefone de Eva.

Eva conta a Talu ter ido a Lisboa para falar com Silas, tendo conseguido descobrir que afinal ele nunca o rejeitou tal como Lukenia contou, tendo um vídeo para lhe mostrar que comprova isso mesmo. Eva fica aflita por não encontrar o vídeo, ficando Talu já a olhá-la desconfiado.

Eva explica a Talu que encontrou Silas, o pai dele, e a história de ele o ter rejeitado é falsa, tendo isso sim Lukenia escondido a sua gravidez dele por querer seduzir Gaspar (Nuno Lopes). Talu irrita-se com Eva a acusá-la de mais uma vez querer atacar a sua mãe. Olham-se magoados.

Júlia (Kelly Bailey) diz a Eva que só pode ter sido Mafalda a apagar o vídeo de Silas do telemóvel dela. Eva liga à irmã, que nega liminarmente tê-lo feito. Eva e Júlia olham-se intrigadas.

Becas conta a Miguel ter apagado o vídeo do pai de Talu do telemóvel de Eva, assumindo achar que ela vai ficar muito melhor com Joel. Miguel liga para Alba (São José Correia), ouvindo-a apreensivo a avisá-lo que se Jessica (Camly Ribau) não desistir do bebé de Duarte (Cláudio de Castro), mete-o na cadeia com Leonor.