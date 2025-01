Exclusivo «A Fazenda»: Miguel e Ivandro perseguem Gaspar e Leonor

Em «Em Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) diz a Miguel (Diogo Infante) que conseguiu apurar que Leonor (Dalila Carmo) viajou para o Mussulo.

Miguel pede a Ivandro que venha consigo atrás de Leonor, cada vez mais convicto que ela está com Gaspar (Nuno Lopes). Miguel e Ivandro entram no barco que os vai levar à casa do Mussulo onde Gaspar e Leonor podem estar escondidos.

Ivandro diz determinado que não vai deixar Gaspar escapar, Miguel estranha. Gaspar e Leonor preparam-se para arrancar na lancha em destino ao Namibe. Manuel (Ângelo Torres) alerta que acabou de receber mensagem de Joel (João Jesus) a avisar que Miguel pode ir a caminho dali. Leonor fica muito tensa, mas decide não abandonar Gaspar, mesmo que a polícia venha atrás deles.

Gaspar, a manobrar a lancha, incute confiança a Leonor a dizer ter a certeza que vão conseguir fugir. Vemos o barco que transporta Miguel e Ivandro a vir de Luanda. lancha de Gaspar e Leonor cruza-se com o barco de Miguel, que os olha. Leonor fica em pânico.

Gaspar deixa o motor da lancha ir abaixo, com este e Leonor a olharem aflitos para o barco a aproximar-se. Gaspar consegue pôr o motor a trabalhar e afastam-se rapidamente dali. Gaspar e Miguel trocam olhares de despique.

Miguel diz frustrado a Ivandro que Gaspar e Leonor já há muito tempo que deviam ter planeado aquela fuga juntos, e não os conseguiu apanhar. Ivandro abre com perícia uma janela sob o olhar intrigado de Miguel.

Miguel diz a Ivandro terem de procurar pistas para onde Gaspar e Leonor fugiram. Miguel fica surpreso por perceber que aquela casa é de Manuel, sendo ele então cúmplice de Gaspar.