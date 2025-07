Exclusivo «A Fazenda»: Miguel e Lukenia assinam o divórcio em troca de algo impressionante

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) tenta negociar com Lukenia que ela o deixe ficar com as ações da Moringa, mas Lukenia recusa a dizer que ele tem de lhe devolver tudo por a ter traído. Lukenia (Rita Cruz) passa os papéis a Miguel, dando-lhe até amanhã para decidir-se. Miguel esboça ar acossado.

Daniela (Soraia Tavares) insiste com Weza para ir falar com Lukenia, convicta que ela já não os vai expulsar da fazenda. Miguel pede a Daniela para falarem.

Miguel diz a Daniela que pode conseguir que ela os pais não saiam da fazenda por ainda ser dono de metade de tudo que é de Lukenia, querendo somente que ela retire a acusação contra ele. Daniela recusa, mandando-o sair dali. Weza surge em proteção da filha. Miguel sai frustrado. Daniela diz a Januário (Hoji Fortuna) não perceber por que Lukenia ainda não disse a ele e Weza que podem continuar na fazenda. Januário assente a Talu dar-lhe boleia para a lavra. Daniela liga para Lukenia, ficando apreensiva por ela lhe ter rejeitado a chamada.

Miguel diz a Lukenia somente aceitar o divórcio com ela e devolver-lhe tudo se ela destruir o vídeo que incrimina Eva. Lukenia recusa a Miguel destruir o vídeo de Eva (Margarida Corceiro), dizendo que aquilo é uma garantia de que Gaspar (Nuno Lopes) nunca vai recuperar o que lhe roubou, além de não ir deixar que Eva e Talu (Evandro Gomes) fiquem juntos. Miguel olha-a derrotado. Lukenia vinca a Miguel que Eva será sempre uma ameaça ao futuro que idealizou para Talu, avisando-o que se ele não a levar dali a mete na cadeia com o vídeo. Zuri (Madalena Aragão) ouve tudo à porta.

Miguel acaba por assinar o acordo de divórcio, encurralado. Lukenia sorri radiante por ter conseguido os seus objectivos. Lukenia comunica majestática a Manuel e Nadir que recuperou as ações da Moringa que tinha dado a Miguel, dizendo que todos os assuntos da empresa passam a ser tratados somente com ela, esperando reatar laços perdidos com eles. Lukenia recebe Barroso, assentindo ter dados novos sobre a queixa de assédio de Daniela a Miguel. Miguel conta derrotado a Mafalda e Júlia que se separou de Lukenia, abdicando de tudo o que tinha dela, indo cair a acusação que Daniela tem contra ele. Miguel assente que agora o seu futuro passa por voltar para Portugal, querendo que Eva também vá com eles, dizendo que lá ela poderá ser melhor tratada. Daniela sai determinada para saber notícias de Lukenia, que lhe prometeu que os pais não saíam da venda e reabriria a escola se ela fizesse queixa de Miguel. Miguel diz a Gustavo que Lukenia, além de ter conseguido o divórcio dele, também lhe impôs que Eva volte já para Lisboa. Fica a olhar cheio de remorsos para Eva. Daniela fica em choque por ouvir Lukenia a dizer a Barroso que Miguel nunca assediou a sua sobrinha, tendo sido tudo uma invenção dela.

Lukenia diz a Barroso que após falar com as testemunhas que Daniela apresentou, elas acabaram por admitir que a relação dela com Miguel foi consentida, não fazendo ideia por que ela mentiu, preferindo que aquela história fique por ali.

Daniela enfrenta Lukenia a avisá-la que não retirar a queixa contra Miguel por não querer passar por mentirosa. Lukenia limita-se a dizer-lhe que as circunstâncias mudaram, e se ela não retirar a queixa, arranja maneira de a tramar em tribunal e ainda corre com ela os pais dela da fazenda. Daniela olha-a furiosa. Januário fica atónito por Daniela lhe dizer desolada que Lukenia lhe impôs que retirasse a queixa contra Miguel para não os expulsar da fazenda, não lhe tendo explicado por que mudou de ideias. Daniela concorda arrasada com o pai que todos vão ficar a pensar mal dela agora na Mumba por causa disso.

Recorde a proposta que levou Daniela e incriminar Miguel: