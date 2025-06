Exclusivo «A Fazenda»: Miguel e Lukenia casam. Mas, a cerimónia é fora do normal

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) anui a Miguel (Diogo Infante) achar que consegue assinar para fazer o que combinaram. Miguel dá entrada a Gustavo (Nuno Pardal) e a uma mulher. Alba (São José Correia) e Miro (Pedro Hossi) chegam ao posto médico para falar com Miguel. Gustavo diz que ele agora não pode ser interrompido por estar num momento especial com Lukenia.

Alba e Miro ficam atónitos por confirmarem que Lukenia e Miguel se casaram. Miguel diz a Alba e Miro que ele e Lukenia não quiseram esperar mais tempo para casar, apesar de Lukenia ter sofrido o AVC. Alba pede a Miguel para falarem em privado.

Miguel argumenta a uma céptica Alba que ele e Lukenia gostam um do outro e por isso quiseram simplesmente avançar para o casamento, Alba permanece a olhá-lo desconfiada. Talu (Evandro Gomes) chega com Zuri (Madalena Aragão) e (Sharam Diniz), seguindo para o quarto para ver a mãe. Gustavo mostra a Miro os papéis de casamento de Miguel e Lukenia, Miro permanece desnorteado com aquilo. Talu olha com comoção para Lukenia, mas logo se transfigura em pura desilusão ao saber que a mãe se casou com Miguel, saindo porta fora puxado por Zuri e Nadir. Lukenia chora abalada, Miguel conforta-a.

Miro e Alba contam a Gaspar (Nuno Lopes), Leonor (Dalila Carmo), Zulmira (Helena Isabel) e Becas (Rita Loureiro) do casamento surpresa de Miguel com Lukenia, concordando que aquilo foi uma jogada de Miguel para ficar com a fortuna de Lukenia se ela for presa. Gaspar perde a cabeça a dizer não ir permitir que Miguel fique com o que era seu, saindo disparado. Leonor vai atrás dele.

Miguel celebra com Gustavo ter conseguido dar o passo de casar com Lukenia, só faltando agora ela ser presa para ficar com tudo que é dela. Gaspar chega em fúria com Leonor a dizer não ir deixar que ele fique com nada que é seu.

Relembre-se que a relação de Miguel e Lukenia já teve melhores dias: