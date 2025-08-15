A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Miguel é procurado pela polícia pela morte de Bianca

Exclusivo «A Fazenda»: Miguel é procurado pela polícia pela morte de Bianca - TVI
Em «A Fazenda», Polícias dizem a Miguel (Diogo Infante) haver dados novos no caso da morte de Bianca (Raquel Tillo), mostrando-lhe uma fotografia do seu carro a sair de uma bomba de gasolina perto do escritório nessa mesma noite. Miguel olha-os tenso. 

Miguel liga muito tenso para Gustavo (Nuno Pardal) a dizer-lhe precisar da ajuda dele por a polícia ter provas que ele estava perto do escritório na noite da morte de Bianca. Sopra o ar irritado por Gustavo o despachar ao telefone.  Polícias continuam a interrogar Miguel, questionando-o sobre a possibilidade de ele ter matado Bianca por ela não aceitar o fim da relação deles. Miguel defende-se que não precisaria de fazer isso por ser um homem divorciado, olhando-os tenso.

Leonor (Dalila Carmo) está muito abalada com o que acabou de saber de Miguel poder ter matado Bianca.  Miguel recorda tenso a morte de Bianca, que o estava a encostar à parede para que Alba (São José Correia) soubesse que Leonor foi a culpada da morte de Rita, acabando por cair da varanda acidentalmente. Recebe chamada de Leonor, assegurando-lhe não ter matado Bianca.

Leonor questiona sem rodeios Miguel se matou Bianca, este nega. Leonor recorda preocupada que Miguel estava muito nervoso quando falou com ele sobre Bianca. Leonor admite a Gaspar que lhe custa que Miguel seja acusado por tal crime, argumentando que ele continua a ser o pai das suas filhas. Gaspar (Nuno Lopes) olha-a desagradado.

Recorde como tudo aconteceu:

