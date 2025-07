Exclusivo «A Fazenda»: Miguel está em fuga

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) diz a Gustavo (Nuno Pardal) que a única solução que vê para não ir preso passa por fugir. Gustavo trava-o a dizer saber como ele pode livrar-se daquela acusação de assédio. Gustavo diz a Miguel estar confiante que consegue provar em tribunal que toda a história do assédio a Daniela (Soraia Tavares) é falsa. Miguel assente, já concordando que não faz sentido fugir. Gustavo sai a dizer ir ter com Mafalda (Inês Aguiar) ao lodge para falarem do caso dele.

Miguel fica pensativo a maquinar algo. Miguel prepara-se para fugir, dizendo a Vítor para verificar se ninguém os vê. Lukenia chega nesse momento, apanhando Miguel em flagrante.

Miguel nega a Lukenia (Rita Cruz) que se preparasse para fugir, mostrando-lhe que dentro do saco tem dossiers que ia entregar a um cliente. Miguel recorda Lukenia que continuam casados e o que é dela é seu. Lukenia olha-o frustrada.

Gustavo conta a Miguel que soube por Mafalda que Daniela foi contratada para o seduzir, aventando que pode ter sido por Lukenia. Miguel diz que isso não faz muito sentido. Miguel admite que ontem se preparava para fugir, mas foi apanhado por Lukenia. Miguel diz cada vez sentir-se mais encurralado. Gustavo olha-o preocupado.

Recorde-se que Miguel e Daniela foram apanhados a terem relações sexuais e que, porteriormente, Lukenia ficou a saber: