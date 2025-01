Exclusivo «A Fazenda»: Miro adultera os testes de ADN

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) nega a Alba (São José Correia) ter pedido a Miro (Pedro Hossi) para vir a Angola para ajudar a controlar os testes de ADN tal como Leti (Madalena Brandão) disse. Miro vai trocar a amostra de Talu (Evandro Gomes) por outra quando estaca gelado por ser apanhado em flagrante por Lukenia (Rita Cruz).

Miro rejeita a chamada de Alba. Segue disparado para a porta para fugir, mas é barrado por Manuel (Ângelo Torres) e Nadir (Sharam Diniz).

Todos os olhares incidem desconfiados sobre Miguel por Lukenia o acusar de ter mandado Miro vir de Lisboa para trocar as amostras de ADN, Miguel nega veementemente. Alba puxa Miro para o escritório.

Miro disfarça a Alba que quis ajudar Júlia (Kelly Bailey) trocando as amostras para que fosse confirmado que foi mesmo Talu que a violou. Alba conjectura que ele fez aquilo a mando de Miguel, saindo irritada.

Lukenia, Nadir e Manuel reúnem-se e decidem não apresentar queixa de Miro na polícia, dizendo quererem somente que eles se vão embora todos de Angola quando saírem os resultados dos testes de ADN.

Miro faz o check out no lodge. Miguel critica-o por se ter metido no assunto dos exames de ADN, dizendo que por causa dele todos pensam que ele tentou adulterar os testes. Miro sai tenso.