Exclusivo «A Fazenda»: Miro e Leti atingem Esmeralda no seu ponto mais fraco

Em «A Fazenda», Fausto despede-se de uma preocupada Esmeralda (Julie Sergeant) a dizer que tem mesmo de fugir já antes que seja apanhado pelos russos a quem deve dinheiro. Fausto está a sair do D-Lícia quando é abordado por um homem encapuçado, que lhe ordena com uma arma escondida no casaco que entre na carrinha. O homem segue para a parte da frente da carrinha, vendo-se agora que é Miro (Pedro Hossi). Leti (Madalena Brandão) arranca com a carrinha, dizendo ser agora que Esmeralda vai pagar pelo que lhe fez.

Fausto está amarrado em frente a Miro e Leti, que lhe dizem que o vão usar para Esmeralda devolver tudo o que roubou. Miro liga para Esmeralda a fingir sotaque russo, exigindo-lhe meio milhão de euros para libertar Fausto.

Esmeralda fica em choque por receber chamada de Fausto ter sido apanhado, e os seus raptores quererem meio milhão de euros para o libertar. Leti dá comida a Fausto, que não se deixa intimidar, dizendo não acreditar que ela e Miro lhe façam alguma coisa se Esmeralda não pagar o resgate. Esmeralda lastima-se a Miro não ter meio milhão de euros para pagar aos russos para libertarem Fausto. Miro diz-lhe saber que ela tem esse dinheiro com o que roubou a Leti. Esmeralda acaba por dizer que vai arranjar o dinheiro por Fausto ser tudo para si. Miro sorri satisfeito. Miro diz a Leti achar que conseguiu convencer Esmeralda a pagar o resgate de Fausto. Faz nova chamada com sotaque russo para Esmeralda a dizer-lhe que tem até amanhã para pagar meio milhão de euros por Fausto. Esmeralda ouve aflita o raptor de Fausto a dar-lhe até amanhã para pagar meio milhão de euros pelo filho. Esmeralda fica atónita e confusa por Svetlana, acompanhada por dois homens capangas, lhe dizer que Fausto lhe está a dever dinheiro.

Leti esboça ar inseguro por Fausto lhe dizer que Miro já a anda a enganar há vários meses com Esmeralda. Svetlana confirma a Esmeralda já ter conseguido descobrir quem raptou Fausto, mostrando-lhe um vídeo da câmara de segurança onde se vê Leti e Miro.

Esmeralda fica atónita.