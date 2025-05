Exclusivo «A Fazenda»: No dia em que Ary se divorcia de Júlia, o impensável acontece

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) estranha ver Lukenia (Rita Cruz) de volta, com esta a disfarçar ter assuntos da empresa para tratar. Ary (Isaac Alfaiate) entrega a Júlia os papéis do divórcio. Júlia fica tensa.

Lukenia deixa Ary e Júlia a sós no escritório, mas avisando-os não querer confusão. Ary entrega os papéis do divórcio a Júlia, que começa a lê-los tensa.

Alex (Rodrigo Tomás) sorri satisfeito a olhar para Andreia (Soraia Sousa) a assentir ir falar com Lukenia para Ary ser despedido para ele ficar com o caminho definitivamente livre para Júlia. Alex diz à irmã que depois pensa no que vai fazer por não poder voltar para Portugal por ser procurado pela polícia.

Júlia pede a Ary para que pense bem se quer levar aquele divórcio para a frente, assumindo ainda ter esperanças que se reconciliem. Ary vinca não haver volta a dar, acusando-a de o andar a trair com Alex. Ary sai, Júlia esboça ar desolado.

Lukenia diz a Ary que sempre achou que Júlia e ele eram muito diferentes e nunca se iam entender. Ary sai a conter o choro.

Júlia recorda triste momentos vividos com Ary. Recompõe-se e sai. Ary diz aflito a Lukenia que não pode ficar sem ordenado por as coisas no Palanca não andarem bem. Lukenia despacha-o a dizer que a sua decisão está tomada, ignorando-o a perguntar-lhe se foi Júlia que fez queixas dele. Júlia olha atónita para Ary a acusá-la de ter sido ela quem fez com que Lukenia o despedisse. Ary diz a Júlia que nunca a vai perdoar por mais aquela desfeita de ter feito Lukenia despedi-lo. Júlia olha-o muito indignada.

Recorde-se que Ary apanhou Júlia e Alex aos beijos.