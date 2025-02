Exclusivo «A Fazenda»: O caos está instalado! Talu descobre que Januário é seu pai

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) olha surpreso e expectante para Januário (Ângelo Torres) a dizer que Weza e também ele têm mesmo razões para estarem zangados com ele por ter feito algo que não tem perdão.

Januário ganha coragem e diz a Talu que é pai dele, dizendo que Eva (Margarida Corceiro) e Joel (João Sousa) estavam mesmo a contar a verdade sobre a conversa que ouvirem dele com Lukenia (Rita Cruz). Talu estaca chocado.

Januário diz a Talu que se envolveu com Lukenia quando já estava casado com Weza (Cláudia Semedo), e acabou por aceitar o argumento dela de manterem aquilo em segredo por Lukenia lhe querer dar um futuro melhor como herdeiro de Gaspar (Nuno Lopes). Talu diz muito magoado a Januário que nunca o vai perdoar.

Lukenia recusa a Januário que ele assuma ser pai de Talu, dizendo querer que ele um dia seja herdeiro de Gaspar.

Talu sai exaltado porta fora sem querer falar com Januário. Gaspar, que ouviu tudo, pergunta chocado a Januário se é mesmo verdade que ele é pai de Talu. Lukenia estaca gelada por Talu a questionar sobre lhe ter escondido que Januário era seu pai. Lukenia diz a Talu não se arrepender de lhe ter escondido que Januário era seu pai por ter prometido que nunca deixaria que ele passasse as dificuldades que ela passou. Talu ignora, muito chateado com ela. Lukenia esboça ar furioso a pensar em Januário.

Weza chora desolada por Mena já lhe ter contado sobre Januário ser pai de Talu. Este entra, com Weza a desafiá-lo para assumir publicamente tudo. Januário olha-a tenso.

Talu abraça Eva a pedir-lhe desculpa por ter duvidado dela, contando que acabou de descobrir que Januário é seu pai. Eva olha-o surpresa. Talu diz a Eva nunca mais ir confiar em Lukenia na sua vida.