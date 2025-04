Exclusivo «A Fazenda»: O juiz já decidiu! Gaspar é preso ou é considerado inocente?

Em «A Fazenda», está prestes a iniciar-se nova sessão do julgamento de Gaspar (Nuno Lopes), com todos muito intrigados por o juiz estar reunido com Susana e o Procurador. Juiz anuncia por fim que concedeu a que seja ouvida uma testemunha chamada pelo lado de acusação, chamando Miguel (Diogo Infante) a depor. Leonor (Dalila Carmo) fica para morrer, enquanto Gaspar e Miguel trocam olhares de despique. Todos ouvem chocados Miguel a dizer que Leonor é uma pessoa de saúde mental instável, tendo sido por causa disso que Gaspar a manipulou a fugir com ele, e quando foi apanhado atirou a matar, quase tirando a vida a Eva (Margarida Corceiro). Gaspar impede Susana de interrogar Miguel, dizendo-lhe querer que as coisas fiquem assim. Juiz chama Alba (São José Correia) a depor, com esta a dizer ser falso que a sua filha Rita tenha morrido por culpa de Leonor, tendo sido isso sim por culpa da baby-sitter que tomava conta dela. Lukenia (Rita Cruz) explode em fúria a dizer que Alba está a mentir, mas juiz ignora. Alba prossegue a dizer que Gaspar fugiu com Leonor por querer salvá-la de ser mantida sedada numa clínica sob o jugo de Miguel. Todos ficam atónitos, com Leonor a olhar grata para Alba. Leonor olha atónita para Alba a contar-lhe que quis salvá-la agora do crime da morte de Rita por há vinte anos atrás ter sido subornada por Miguel para lhe dizer onde ela estava para não ficar com Gaspar, referindo que se não tivesse feito isso, talvez Rita ainda estivesse viva agora. Leonor esboça ar desolado.

Todos aguardam expectantes pela decisão da pena a aplicar a Gaspar, com o Juiz a deliberar uma sentença leve a Gaspar por ele não ter prejudicado gravemente ninguém com os seus actos. Todos sorriem felizes, excepto Miguel e Lukenia, que esboçam ar furioso. Gaspar e Leonor ficam a trocar olhares apaixonados.

